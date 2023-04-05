Згідно Il Tempo, фінансова поліція вважає "дивними" операції з купівлею/продажем "Ромою" таких футболістів, як Леонардо Спінаццола, Лука Пеллегріні, Давіде Фраттезі, Ріккардо Маркіцца, Марко Туммінелло, Мерт Четін, Абудрамане Діабі, Маттео Канчельєрі, Браян Крістанте, Грегуар Дефрель і Мараш Кумбулла.

В офісах Роми, Лаціо і Салернітани пройшли обшуки – клуби можуть повторити долю Ювентуса

У незаконних операціях підозрюють президента Роми Дена Фрідкіна та його сина Раяна, а також колишнього президента клубу Джеймса Паллотту, колишнього генерального директора Умберто Гандіні, ще одного колишнього генерального директора Гвідо Фієнгу, колишнього генерального директора та виконавчого віце-президента Мауро Бальдіссоні, а також трьох інших керівників.

У Лаціо та Салернітани інша ситуація. Обидва клуби підозрюються у взаємовигідних тіньових схемах за участю низки гравців: Жана-Даніеля Акпа Акпро, Б'яджо Морроне, Тьяго Касасола і Емануеле Чічереллі. Тривалий час Лотіто керував одночасно Лаціо і Салернітаною, і в цей період клуб із півдня Італії вважався у вболівальницькому середовищі фармом "орлів".

У фінансової поліції є підстави підозрювати, що всі ці трансфери були оформлені з метою отримання несправедливого прибутку для себе або інших осіб у балансових звітах. Під розслідування потрапили президент Лаціо Клаудіо Лотіто, спортивний директор римлян Іглі Таре, спортивний директор Салернітани Анджело Фабіані, а також ще чотири інших працівники обох клубів.

Рома у більшості розгромила Сампдорію і піднялась у топ-4 Серії А, Лаціо солідно відірвався від Інтера