Портал Transfermarkt опублікував рейтинг футболістів, які найбільше зросли в ціні у період із 1 січня 2022 року до сьогодні.

"Перемовини з Арсеналом тривають": Палкін пролив світло на хід переговорів щодо Мудрика

По 50 мільйонів до свого цінника додали Орельєн Чуамені (Реал), Гаві (Барселона), Рафаель Леау (Мілан), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Антоні (МЮ) та Енцо Фернандес (Бенфіка). Вартість останнього, до слова, у відсотковому співвідношенні зросла аж на 1000%.

Ціна на Михайла Мудрика піднялась із 4 мільйонів євро аж до 40 (на 900%). Українець посів підсумове 12 сходинку у рейтингу. Відзначити також варто прогрес Мойзеса Кайседо з Брайтона, який склав 660% – з 5 до 38 мільйонів.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?