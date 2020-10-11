Букмекерська контора Marathonbet вже другий сезон виступає офіційним глобальним беттінг партнером сильнішою команди Англії – чемпіоном двох останніх сезонів Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", і регулярно радує своїх клієнтів розіграшами фірмової атрибутики клубу і поїздок на його матчі.

Цього раз Ви можете потрапити на Супербитву команди Жузепа Гвардіоли проти лондонського "Челсі"!

Для цього всього лиш необхідно до 26 жовтня внести депозит і зробити ставку від 250 гривень з коефіцієнтом від 1.50. Будь-яка подібна ставка – одиночна або "експрес", передматчева або live, на будь-які види спорту і ринки – дає один квиток для участі в розіграші поїздки на двох на матч "Манчестер Сіті" – "Челсі", який відбудеться 23 листопада.

Підведення підсумків промоакції пройде 29 жовтня. Крім двох квитків на гру переможцю будуть оплачені авіаквитки, візи та проживання в готелі на дві ночі. Пам'ятайте: більше ставок – більше шансів на перемогу!