toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Подольскі здивував навичками воротаря на тренуванні – епічне відео

07:30 315 Читать на русском
Подольскі здивував навичками воротаря на тренуванні – епічне відео
Лукас Подольскі / Getty Images

Форвард Віссел Кобе Лукас Подольскі продемонстрував, що цілком міг би зіграти і на позиції голкіпера.

Досвідчений нападник у своєму Instagram поділився цікавим відео з тренування команди.

Шабля, діти шейхів, нові одноклубники – Манджукіч епічно презентований в Катарі

Подольскі натягнув рукавички і став на ворота перед імпровізованим штрафним від одноклубника. М'яч досить сильно летів у дев'ятку, однак 34-річний форвард у ефектному стрибку кулаком перевів його через поперечину. Зірковий ветеран явно був задоволений своїми діями, а партнери не могли стримати емоцій і голосно кричали за кадром.

Подольскі провів двобій за правилами сумо – його опонент важив 158 кг

Нагадаємо, 1 січня екс-форвард Баварії та збірної Німеччини разом з Віссел Кобе здобув Кубок Японії.

blog_ava
Чергова перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Шеффілд Юнайтед
00:50
718
Теги
Відеоновини Світ Лукас Подольскі Лукас Подольскі Віссел Кобе Віссел Кобе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ювентус офіційно підписав Кулусевскі
    Італія — 2 січ1835 Ювентус офіційно підписав Кулусевскі
11
год
:
47
хв
Вальядолід
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук