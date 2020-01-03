Подольскі здивував навичками воротаря на тренуванні – епічне відео

Форвард Віссел Кобе Лукас Подольскі продемонстрував, що цілком міг би зіграти і на позиції голкіпера.

Досвідчений нападник у своєму Instagram поділився цікавим відео з тренування команди.

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Подольскі натягнув рукавички і став на ворота перед імпровізованим штрафним від одноклубника. М'яч досить сильно летів у дев'ятку, однак 34-річний форвард у ефектному стрибку кулаком перевів його через поперечину. Зірковий ветеран явно був задоволений своїми діями, а партнери не могли стримати емоцій і голосно кричали за кадром.

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Нагадаємо, 1 січня екс-форвард Баварії та збірної Німеччини разом з Віссел Кобе здобув Кубок Японії.