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Подольскі: Слова "канаке" і "картопля" звучали і на ЧЄ-2016, але це не расизм

22:06 192 Читать на русском
Подольскі: Слова "канаке" і "картопля" звучали і на ЧЄ-2016, але це не расизм
Лукас Подольскі / фото із соцмереж

Колишній капітан збірної Німеччини Лукас Подольскі прокоментував расистський скандал у команді після ЧС-2018.

"Німеччина – багатокультурна країна. Як це буває в житті, так і в збірній. Міцні вирази звучали, але в цьому не було злості.

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Слова "канаке" і "картопля" звучали і на ЧЄ-2016. Але всім було зрозуміло, що це говориться в жарт. Це не має ніякого відношення до расизму. Коли я був у збірній, расизму не було. Не варто перебільшувати", – цитує Подольскі Bild.

Нагадаємо, Подольські завершив кар'єру у збірній Німеччини в 2017 році. У 130 матчах за бундестім він забив 49 м'ячів.

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Теги
Німеччина Німеччина Німеччина Лукас Подольскі Лукас Подольскі
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