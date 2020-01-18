Подольскі планував повернутися в Кельн після відходу з Віссел Кобе – рідний клуб відмовив чемпіону світу

Зірковий німецький нападник Лукас Подольскі покинув японський Віссел Кобе, за який виступав з 2017 року.

34-річний екс-форвард збірної Німеччини завітав до свого рідного міста на матч 18 туру Бундесліги, у якому Кельн приймає Вольфсбург. У планах ветерана була зустріч з керівництвом Кельна і обговорення умов їхньої співпраці, але клуб дав зрозуміти, що не зацікавлений у послугах Подольскі, інформує express.de.

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Чемпіон світу 2014 року був готовий піти на значне зменшення зарплати і не вимагав жодних гарантій щодо ігрового часу, але навіть на таких умовах Кельн відмовився розглядати можливість підписання контракту з форвардом.

На початку 2020 року Кельн придбав Марка Ута з Шальке, тож керівництво і тренерський штаб клубу не бачать місця для Подольскі в команді.

Нагадаємо, екс-гравець Бундестім є вихованцем Кельна. Він виступав за команду з 2003 по 2006 та з 2009 по 2012 рік.

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