Подольскі може продовжити кар'єру в Польщі – німецький форвард хоче розширити свою мережу кафе з шаурмою

Німецький нападник японського Віссел Кобе Лукас Подольскі має намір повернутись в Європу.

Лукас Подольскі веде перемовими з польським Гурніком, повідомляє Przeglad Sportowy.

Роналду запросив гравців Ювентуса на вечерю, аби вибачитись за свою поведінку

Німецький форвард не приховує, що з дитинства вболіває за цей клуб. Трансфер може відбутись вже взимку, адже чинний контракт 34-річного нападника з Віссел Кобе діє до кінця 2019 року.

Також Лукас хоче відкрити у Польщі філіал свого закладу швидкого харчування "Mangal Doner", де основною стравою є шаурма.

Нагадаємо, Подольскі відомий у Європі своїми виступами за Баварію, Кельн, Арсенал та збірну Німеччини.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі