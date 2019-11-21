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Подольскі може продовжити кар'єру в Польщі – німецький форвард хоче розширити свою мережу кафе з шаурмою

07:30 1137 Читать на русском
Подольскі може продовжити кар'єру в Польщі – німецький форвард хоче розширити свою мережу кафе з шаурмою
Лукас Подольскі / Фото з відкритих джерел

Німецький нападник японського Віссел Кобе Лукас Подольскі має намір повернутись в Європу.

Лукас Подольскі веде перемовими з польським Гурніком, повідомляє Przeglad Sportowy.

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Німецький форвард не приховує, що з дитинства вболіває за цей клуб. Трансфер може відбутись вже взимку, адже чинний контракт 34-річного нападника з Віссел Кобе діє до кінця 2019 року.

Також Лукас хоче відкрити у Польщі філіал свого закладу швидкого харчування "Mangal Doner", де основною стравою є шаурма.

Нагадаємо, Подольскі відомий у Європі своїми виступами за Баварію, Кельн, Арсенал та збірну Німеччини.

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Світ Трансфери Лукас Подольскі Лукас Подольскі Польща Віссел Кобе Віссел Кобе Гурнік Гурнік
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