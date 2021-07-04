Чемпіон світу-2014 у складі збірної Німеччини Лукас Подольскі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі.

36-річний нападник веде перемовини з Гурніком Забже, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Переговорний процес перебуває на просунутій стадії. Подольскі отримав статус вільного агента після завершення дії контракту з Антальяспором. Гурнік може стати першим польським клубом у кар'єрі Польді, який народився у Сілезькому воєводстві та планував грати за "Кадру".

Окрім "гірників", на Подольскі з пропозиціями також виходили мексиканський Керетаро, бразильська Форталеза, низка турецьких і катарських клубів. Польський німець раніше також захищав кольори Кельна, Баварії, лондонського Арсенала, міланського Інтера, Галатасарая, Віссел Кобе.

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