"Мені подобається, що від Шахтатя ніхто нічого не очікує, і після кожного матчу всі дивуються. Але всередині нашого колективу розуміємо, що ми можемо.

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За останні півроку ми показали, на який рівень вийшов кожен індивідуально та команда загалом. Тому з Фейєнордом, Ренном, Реалом, РБ Лейпциг, Селтіком... У матчах з усіма командами, з якими ми зустрічалися, показали, що ми можемо грати, хоч би як не було важко. Можемо не лише терпіти, а й показувати хороший футбол. Впевнений, що не від команд, а від нас залежить, як ми граємо.

Звісно, важко, але у нас неймовірна мотивація і у чемпіонаті, і у Лізі Європи. Впевнений на сто відсотків, що нам під силу пройти Фейєнорд", – сказав Судаков в інтерв'ю Terrikon.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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