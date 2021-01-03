Подивлюсь Мессі в очі і скажу, що клуб не може платити йому такі гроші, – кандидат у президенти Барселони
Кандидат у президенти Барселони Емілі Русо поділився думками щодо майбутнього Ліонеля Мессі у складі каталонського клубу.
"Плани стосовно Мессі? У нас є очевидна перевага: в нашій команді перебуває Хосеп Марія Мінгелла. Ця людина привела Мессі в Барселону, коли він був ще дитиною.
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Я подивлюся Лео в очі і скажу: "Твоя зарплата непідйомна, клуб не може платити тобі. А зараз дозволь мені розповісти про наш спортивний проект. Ми оточимо тебе молодими талантами". Чому він хотів піти? Мессі хотів піти не через гроші. Справа у відсутності спортивного проекту", – поділився Русо у інтерв'ю Diario Sport.
Зазначимо, що вже 26 січня стане відоме ім'я нового президента Барселони після дострокового відходу Жозепа-Марії Бартомеу.
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