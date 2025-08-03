У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Пафос пройшов Маккабі (Тель-Авів). "Це був складний матч, відмінне протистояння. Це був історичний вечір, і ми продовжуємо боротьбу в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, глядачам він теж сподобався. Граючи проти дуже хорошої команди, що складається з 10 гравців, хлопці показали, що є класною командою.

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Динамо – дуже хороша команда, в якій багато хороших місцевих футболістів. Їхня ринкова вартість наближається до 100 мільйонів євро. Це говорить про їхню майстерність, адже в складі є також багато футболістів з інших країн.

На попередньому етапі вони розгромили команду з Мальти, це серйозна і якісна команда. Ми граємо матч-відповідь вдома, спочатку нам потрібно домогтися хорошого результату в Польщі", – зазначив Христофорос Маттеу в ефірі радіостанції SPORT FM.

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