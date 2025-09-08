Після поразки від Франції (0:2) на старті відбору чемпіонату світу-2026 національна команда України вирушила до Азербайджану. Дев'ятого вересня в Баку вона зустрінеться з місцевою збірною, яка також поразкою (від Ісландії – 0:5) розпочала свій похід за визнанням.

Наших суперників штормить. Провал у дивізіоні С Ліги націй, де азербайджанці з останнього місця в групі перекочували в дивізіон D, та розгром у першому матчі кваліфікації ЧС змусили місцеву федерацію заплющити очі на втрату двох мільйонів доларів компенсації й відправити у відставку тренера Фернанду Сантуша – чемпіона Європи на чолі Португалії. Натомість до матчу з Україною команду готує Айхан Аббасов, наставник молодіжної збірної й клубу Шамахи.

Азербайджан звільнив Сантуша перед матчем проти України – відомо, хто замінить чемпіона Євро

Свого часу Шамахи, який тоді мав назву Кешла, тренував зірковий півзахисник Динамо, Вердера і збірної України Юрій Максимов. Напередодні матчу Азербайджан – Україна Футбол 24 дізнавався в тренера про те, що собою являє азербайджанський футбол, як може подіяти на збірну відставка Фернанду Сантуша і на що команді Реброва в першу чергу слід звернути увагу.

– Юрію Вільйовичу, резонансні новини з Азербайджану надходять чи не щотижня. Карабах пробився в основний раунд Ліги чемпіонів, збірна отримала торбу м’ячів в Рейк’явіку, Фернанду Сантуша звільнено. Помітно, що там крутяться чималі гроші, але результат є лише на клубному рівні. У чому, на вашу думку, причина невдач збірної Азербайджану?

– Мені складно дати об’єктивну оцінку, бо причини невдач завжди треба шукати всередині команди. Я здивований, що за португальського тренера збірна Азербайджану в одинадцяти матчах поступилися дев’ять разів і не здобула жодної перемоги. Футболісти в цій команді доволі високого рівня.

– Чемпіон країни Карабах є базовою командою збірної. Він одинадцять разів ставав чемпіоном за останні дванадцять років. Наскільки чемпіонат Азербайджану є конкурентним?

– У збірній присутні й гравці інших клубів. Так, є лідер, але й інші команди розвиваються. У них чимало кваліфікованих легіонерів, які не за красиві очі отримують високі зарплати. Поруч із ними зростає рівень і місцевих футболістів. У тому ж Карабаху за наявності бразильців і африканців азербайджанські гравці підтримують високий рівень. Вони не випадково здолали Ференцварош і потрапили в Лігу чемпіонів.

Загалом держава вкладає у футбол великі кошти. І не тільки на професіональному рівні. Розвиваються й дитячо-юнацькі школи. З того, що я там бачив, можу сказати, що вони на правильному шляху.

– З Кешлою, маючи не найсильніший склад у азербайджанській Прем’єр-лізі, ви здобули Кубок країни. Наразі в збірній є гравці із Сумгаїта, Нефтчі, Сабаха, Зіри, але, як практикувалося раніше, немає натуралізованих футболістів. Тобто рівень азербайджанських гравці дозволяє мати боєздатну збірну?

– Перемагали ж Словаччину, Швецію, Північну Македонію. Там зібрані дуже непогані футболісти. Повторюся: країна допомагає багатьом клубам, щоб чемпіонат був хорошого рівня. Як наслідок – Азербайджан уже обійшов Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

– Збірна Азербайджану звільнила Сантуша. Як це вплине на гру команди?

– Тут непросто спрогнозувати. Може бути як позитивний, так і негативний ефект. Але те, що команда буде битися, та ще й перед своїми глядачами, це однозначно. Легкої прогулянки нашій команді годі й чекати.

– Яку дасте оцінку нашій збірній після поразки від Франції?

– Загалом мені гра нашої команди сподобалася. Особливо другий тайм. Дуже сильно провели й гідно виглядали. Мали забивати. Не пощастило в завершальній стадії. Якби Калюжний чи Забарний зрівняли рахунок, то не факт, що суперник встиг би провести переможний м’яч. Наша збірна, напевно б, закрилася й ловила французів на контратаках.

Сподобалося, як тактично перебудувалися. Захисники піднялися вище, зіграли компактніше. Ті 15-20 хвилин, коли збірна України діяла дуже добре, могли стати вирішальними.

– На вашу думку, як треба зіграти проти Азербайджану, щоб здобути три очки?

– Треба зважати на те, що азербайджанці діють в технічній манері. Раніше цій збірній не вистачало агресії, але зараз вона діє в іншій манері, додали непоступливості у відборі, швидко працюють з м’ячем. В Ісландії їм трохи не пощастило. У першому таймі отримали гол у роздягальню, потрібно було перебудовуватися, а коли пропустили ще й на початку другого тайму, то опустили руки. У Баку з нами, гадаю, буде зовсім інша гра.

"Буде не легше, ніж із Францією": Зінченко мав кидати гравця, куца лава запасних Реброва, поранений Азербайджан