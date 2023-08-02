"Я не знаю, що пішло не так. Коли він ішов, він був на висоті, був у дійсно хорошій формі. Він ішов, будучи гравцем світового класу. Може, позначилися нові обставини, нові очікування. Я не говорив про це з Садьйо.

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Аль-Наср? Садьйо– дуже горда людина. Подивимося, як усе складеться. Вплив Саудівської Аравії на трансфери величезний. Цей вплив позначається і на нас, але нам доведеться з цим змиритися", – цитує Клоппа The Mirror

Нагадаємо, Садьйо Мане став одноклубником Кріштіану Роналду в Аль-Насрі, перебравшись в чемпіонат Саудівської Аравії. Баварія разом з бонусами отримає близько 30 млн євро, а сам Мане в Аль-Насрі зароблятиме 40 млн євро на рік. Сенегалець став четвертим статусним підсиленням команди Роналду – цього літа вже підписали Марцело Брозовіча, Секо Фофана та Алекса Теллеса.

Нагадаємо, рік тому Баварія платила за зірку Ліверпуля 32 млн євро, однак Мане зовсім не виправдав очікувань. Вінгер зазнав важкої травми, пропустив ЧС-2022, бився з одноклубниками і оформив скромну статистику – 12 голів+6 асистів у 38 матчах за мюнхенців.

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