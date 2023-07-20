"Це був чудовий матч і чудова атмосфера. Було здорово бачити так багато вболівальників Арсенала, які заповнили стадіон. У нас було кілька чудових моментів у грі, а деякі моменти, особливо в першому таймі, були не такими вже й чудовими, але ми все ще перебуваємо на самому початку передсезонної підготовки. У підсумку я задоволений результатом.

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Ми повинні побачити, на що здатні. Але ідея полягає в тому, щоб із кожним роком бути більш непередбачуваними, щоб супернику було б дедалі важче зупинити та звести нанівець те, що ми хочемо зробити. Це те, що в нас є зараз, особливо в обороні та півзахисті. У нас є варіанти, щоб відкрити простір, у нас набагато більше можливостей, ніж минулого року.

Ми повинні почати робити правильні речі в передсезонці, щоб отримати найкращу можливу підготовку, створити хімію і згуртованість у команді. Потім будемо рухатися вперед крок за кроком. Давайте подивимося, як ми почнемо, і що буде після", – цитує Артету прес-служба лондонців.