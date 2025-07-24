"Довбик? Звісно, в клубі повно хороших гравців, особливо тих, кого ви згадали. Артем – один з них. Сподіваюся, ми зможемо сформувати хорошу взаємодію вже на тренуваннях. А далі подивимося, що вийде і яку тактику обере тренер. Сподіваюся, ми проведемо хороший сезон і разом переживемо безліч чудових моментів.

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Я б сказав, що у мене різноманітні характеристики, і я можу робити багато різних речей, але перш за все я хочу забити багато голів і знову віднайти форму", – заявив Фергюсон у своєму першому клубному інтерв'ю в Ромі.

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