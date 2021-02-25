"Команди у першій зустрічі грали в продуманий тренерський футбол. Намагалися діяти обережно, щоб не дозволити супернику забити. Брюгге знав, що Динамо вміє швидко перебудовуватися і втекти. Бельгійці не дозволили цього зробити, за винятком ситуації з голом Буяльського, хоча такі моменти 100% будуть і на виїзді.

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Матч буде складним. Знаю точно, що кияни заб’ють у гостях. Цей пропущений м’яч у Києві динамівці відіграють. Усе інше залежатиме від оборони. Не виключаю, що поєдинок завершиться результативною нічиєю. Буде дуже багато боротьби, загалом картина гри не зміниться. Динамо гратиме на перемогу, хоча перший тайм буде уважним і обережним.

Кияни вірили, що можуть "хлопнути" бельгійців. Відчувалася така впевненість. Після гри футболісти шкодували, що не змогли втримати перемогу.

Гадаю, Брюгге захоче скористатися перевагою домашнього поля та бігтиме в атаку. Подивимося, чи потрапить суперник "у полон". Більше половини гравців Динамо відіграло багато матчів у єврокубках. Уже навіть Забарного не назвеш недосвідченим, Ілля має потенціал, впевненіше грає на м’ячі. Я дивлюся на матч-відповідь з оптимізмом. Думаю, Динамо заб’є та не програє в основний час", – сказав Заховайло у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи