Відбувся п'ятничний матч 6-го туру Першої ліги, в якому зустрілись Поділля та Пробій Городенка. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 6-й тур

Поділля – Пробій Городенка – 1:1

Голи: Профатило, 49 – Білий, 33

Буковина – Чернігів – початок о 15:00

Поділля та Пробій Городенка відкрили п'ятничну ігрову програму 6-го туру Першої ліги України. Перший тайм був за гостями: Білий на 33-й хвилині на дальній стійці замкнув скидання після подачі кутового.

Однак, Поділля ефектно відігралось на старті другого тайму. Рудюк мав забити ударом з лінії штрафного, однак поцілив у стійку. Він встиг наздогнати м'яч біля лицьової та навісити в центр, де Профатило потужним ударом ножицями в падінні пробив у дев'ятку без шансів для воротаря. В підсумку, команди не змогли виявити сильнішого – 1:1.

Таким чином, Поділля набрало лише друге очко в цьому чемпіонаті та відштовхнулось від дна, піднявшись на 15-те місце із 16. Пробій з 5 пунктами залишився дванадцятим.

