У понеділок у 17-му турі Першої ліги відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 17-й тур

Поділля – Волинь – 2:0

Голи: Савошко, 31, Мораренко, 39

Альянс – Оболонь – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Поділля приймало Волинь. Господарі з перших хвилини взялись тиснути на ворота суперника і комбінувати поблизу його штрафного майданчика. На 12-й хвилині потужний і небезпечний удар Савошка з далекої відстані пройшов трохи вище поперечини. Волинь огризнулась ударом Рябова впритул зі стійкою – Кучеренко у падінні контролював правий кут воріт. Згодом Сасовський відгукнувся на навіс і головою пробивав по воротах – Кобзар у падінні ледь не замкнув у сітку.

"Хрестоносці" свідомо віддали ініціативу і сподівались на кинжальні контратаки. Зрештою протриматись лучани змогли лише до 30-й хвилини, поки господарям не вдалась чергова комбінація. Мораренко поштовхався з захисниками на лівому фланзі, змістився ближче до центру і навісив. Здавалось, голкіпер вже бачив м'яч у своїх руках, як звідкись з'явився Савошко і головою переправив сферу у сітку. За вісім хвилин автор асисту відзначився і сам. Змістившись до лінії штрафного він майстерно перекинув круглого через Неділька точнісінько під поперечину.

По перерві Кучеренко міг скоротити відставання від Поділля, але Кучеренко зумів впоратись з потужним ударом з далекої відстані. На 65-й хвилині Войцеховскі таки забив після навісу зі штрафного, але арбітр угледів положення поза грою і взяття воріт скасував. Як наслідок, Поділля набрало 20 очок і піднялось одразу на дев'яту сходинку, випередивши Волинь. Лучани з 19-ма пунктами опустились на одинадцяте місце.

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