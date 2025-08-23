Кубок України, 1/32 фіналу

Скала 1911 – Поділля – 0:0 (4:5 по пенальті)

Лівий Берег – Кудрівка – початок о 18:00

Чорноморець вибив Зорю з Кубка України, Епіцентр зганьбився з аматорами, розгроми від Вереса та Буковини

Продовжив насичений день поєдинків 1/32 фіналу Кубка України матч між Скалою 1911 зі Стрия Львівської області та хмельницьким Поділлям. Цього сезону Скала виступає у Другій лізі, тоді як Поділля грає на дивізіон вище – у Першій лізі.

Однак під час матчу Поділля, попри статус більш авторитетного колективу, не змогло заволодіти помітною перевагою, як і Скала 1911. Обидва тайми завершилися з нулями на табло, тож долю поєдинку визначала серія пенальті, де сильнішою виявився колектив з Хмельницького. Поділля в 1/16 Кубка України!

До слова, Поділля наразі тренує екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець.