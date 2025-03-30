В першому турі групи вибування Поділля приймало Металург, а Прикарпаття зустрілось з Феніксом-Маріуполем. Дивіться звіти про матчі і рахунок на "Футбол 24".

Перша ліга. Група вибування. 1-й тур

МФК Металург – Поділля – 1:2

Голи: Нехтій, 89 – Савін, 2, Кухарук, 16

Вилучення: Шаврін, 47 (Поділля)

Прикарпаття – Фенікс-Маріуполь – 0:0

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Поділля в меншості вистояло в Запоріжжі. Гості під керівництвом Сергія Ковальця швидко захопили перевагу в матчі. Було помітно, що гравці Поділля бажають виправитися за провальну першу частину сезону та уникнути вильоту з Першої ліги.

В самому дебюті поєдинку Антон Савін перехопив м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і влучно пробив у нижній кут. Голкіпер Металурга дотягнувся до м'яча, але не зумів виручити команду, і Поділля вийшло вперед вже на 2-й хвилині матчу.

На 16-й хвилині Андрій Кухарук влучно пробив головою і забив другий гол Поділля у ворота Назара Байди. Автор першого м'яча в зустрічі Савін відзначився асистом.

Другий тайм був менш активним, адже Поділля заспокоювало гру, утримуючи комфортну перевагу. Запоріжці не могли переломити хід матчу, хоч грали майже весь тайм у більшості після видалення Шавріна на 47-й хвилині.

Здавалось, що гра так і завершиться перемогою Поділля з різницею в два м'ячі, проте на останніх хвилинах основного часу Металург таки забив і подарував інтригу вболівальникам під час компенсованого часу. Влучним ударом після кутовго відзначився новачок запоріжців Владислав Нехтій.

В підсумку матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Поділля, яке завдяки цій перемозі піднялося з дна таблиці й обігнало Кремінь.

Прикарпаття розписало "нулі" з оновленим Маріуполем. Матч Івано-Франківського клубу та Фенікса-Маріуполя був менш яскравим на події, ніж зустріч на Славутич Арені. Прикарпаття могло виходити вперед вже в дебюті зустрічі, але стійка врятувала гостей. Команди старалися не ризикувати, адже з турнірної точки зору нічия влаштовувала обидвох.

Другий тайм продовжився в такому ж низькому темпі, хоч господарі були дещо активніші за підопічних Максима Фещука. Захист Маріуполя відіграв майже безпомилково. Найзнаковішим моментом зустрічі був вихід досвідченого Андрія Богданова з капітанською пов'язкою Фенікса. Виїзна команда змогла вибороти заліковий бал завдяки нічиїй 0:0, залишившись у верхній частині таблиці групи вибування Першої ліги.

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