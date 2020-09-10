На засіданні КДК УАФ було прийнято рішення про анулювання результатів матчу Поділля – Прикарпаття та виключення господарів поєдинку з Кубка України, інформує офіційний сайт асоціації футболу.

Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 2-го попереднього етапу – як це було

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку із порушенням ФК Поділля регламенту Кубку України-2020/2021 – клуб випустив на поле Яна Морговського, який отримав вилучення у попередньому розіграші та не відсидів дискваліфікацію. Таким чином, Прикарпаття, хоч і програло поєдинок (1:1, 7:8 по пенальті), все ж проходить у наступний етап, де зіграє з Волинню.

Також КДК виключив зі змагань Чернігів, який не зміг приїхати на матч 1-го кваліфікаційного раунду Кубку із вінницькою Нивою. Клубу з Чернігова зарахували технічну поразку, а Нива крокує далі, де зустрінеться з Кристалом.

Нагадаємо, матчі другого попереднього раунду Кубка України 2020/21 заплановані на 16 вересня.

Кубок України: Карпати ганебно програли Епіцентру, Таврія вибила Реал-Фарму з 54-річним граючим президентом