Барселона – про скасування дискваліфікації капітана Реала, який зіграє у Класіко: "Такі речі більше не дивують"
Керівництво Барселони вважає, що скорочення терміну дискваліфікації Начо – яскраве свідчення продовження "антикаталонської кампанії".
У понеділок, 16 жовтня, дискваліфікацію центрального захисника Реала Начо скоротили з трьох до двох матчів – апеляцію мадридського клубу було задоволено. Тим самим капітан "бланкос" зможе взяти участь у матчі з Барселоною, який відбудеться 28 жовтня в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії.
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"Такі речі більше не викликають подиву", – прокоментував для AS один із представників Барселони. У каталонському клубі впевнені, що "справа Начо" стала черговим проявом симпатії арбітрів до Реалу.
Раніше Барселона перерахувала приклади, коли суддівство було прихильним до одвічного суперника – "блаугранас" почувається скривдженою та зрадженою.
У команди Карло Анчелотті виникла серйозна кадрова проблема з центром оборони. У матчі з Осасуною тренер Реала був змушений ставити в лінію захисту опорного півзахисника Орельєна Чуамені – крім Начо, не були доступні також Мілітао і Алаба.
Нагадаємо, що Начо заробив червону картку за грубу гру проти Порту в матчі з Жироною.
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