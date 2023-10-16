У понеділок, 16 жовтня, дискваліфікацію центрального захисника Реала Начо скоротили з трьох до двох матчів – апеляцію мадридського клубу було задоволено. Тим самим капітан "бланкос" зможе взяти участь у матчі з Барселоною, який відбудеться 28 жовтня в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії.

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"Такі речі більше не викликають подиву", – прокоментував для AS один із представників Барселони. У каталонському клубі впевнені, що "справа Начо" стала черговим проявом симпатії арбітрів до Реалу.

Раніше Барселона перерахувала приклади, коли суддівство було прихильним до одвічного суперника – "блаугранас" почувається скривдженою та зрадженою.

У команди Карло Анчелотті виникла серйозна кадрова проблема з центром оборони. У матчі з Осасуною тренер Реала був змушений ставити в лінію захисту опорного півзахисника Орельєна Чуамені – крім Начо, не були доступні також Мілітао і Алаба.

Нагадаємо, що Начо заробив червону картку за грубу гру проти Порту в матчі з Жироною.

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