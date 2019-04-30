Податкова заморозила частину майна Неймара через підозру у фінансових махінаціях

Податкова служба Бразилії висунула звинувачення форварду ПСЖ Неймару в ухиленні від сплати податків в 2013 році під час переходу із Сантоса в Барселону.

Родині бразильця пропонують заплатити 69 мільйонів реалів (15,7 млн ​​євро) плюс штраф у розмірі 150%. Захист Неймара наполягає на 11,5 млн реалів (2,6 млн євро), повідомляє Folha de S.Paulo.

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Наразі податкова служба заморозила частину майна сім'ї Неймара. Зокрема літак 2008 року "Cessna Citation 680" вартістю від 4 до 18 млн доларів і вертоліт 2012 року "Eurocopter 130 B4" приблизно за 2 мільйони доларів.

Батько нападника зустрічався з міністром економіки Бразилії Пауло Гуедесом, щоб владнати питання, але поки цього зробити не вдалося.

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У 2015 році Неймар вже був оштрафований на 188 мільйонів реалів (42,85 млн євро) за те, що не задекларував дохід від своїх компаній в період з 2011 по 2013 рік на 63,3 млн реалів (14,42 млн євро).