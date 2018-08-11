Податкова Іспанії повернула Роналду 2 мільйони євро

Іспанська податкова повернула 2 млн євро форварду Ювентуса Кріштіану Роналду.

Податкова служба Іспанії повернула футболістові Ювентуса Кріштіану Роналду більше 2 мільйонів євро, повідомляє El Mundo Deportivo.

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Таким чином був знижений штраф в розмірі 18,8 мільйонів євро, який був схвалений в рамках угоди податківців з 33-річним португальцем у справі про ухилення від сплати податків. Гроші були повернуті Роналду, оскільки, як вважає податкова служба, вони вже були сплачені у вигляді ПДВ.

Роналду на даний момент виплатив 13,4 млн євро штрафу. Раніше колишній форвард мадридського Реала визнав провину в ухиленні від сплати податків з доходів від іміджевих прав в період з 2011 по 2014 рік. Роналду свідомо використовував компанію, створену в 2010 році, щоб приховати свої доходи в Іспанії.

У цьому міжсезонні Роналду перейшов з Реала в Ювентус за 112 мільйонів євро і підписав з клубом контракт до 2022 року. Зарплата гравця в італійському клубі, за даними ЗМІ, складе 30 мільйонів євро в рік.