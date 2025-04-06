Барселона розписала нічию 1:1 з Бетісом у 30-му турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Після сенсаційної поразки Реала в грі проти Валенсії, Барселона могла суттєво збільшити відрив від "вершкових" у випадку перемоги над Бетісом. Проте андалузці розписали чергову нічию з "кулес".

Рафінья посварився з Фліком та штовхнув капітана Барселони після осічки з Бетісом – відео конфлікту

На старті поєдинку команди обмінялися швидкими голами. На м'яч Гаві відповів Натан. В другому таймі Барселона розпочала справжню облогу в штрафному Бетіса, але Адріан та захисники були бездоганними.

За підсумками матчу каталонці збільшили відрив від Реала до 4 очок, але могли здобути комфортніший гандикап в турнірній таблиці.

Барселона розписала несподівану нічию з Бетісом – "блаугранас" не змогли скористатись провалом Реала