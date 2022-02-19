Торіно мав кілька хороших можливостей для гола, але рахунок у дербі відкрив Ювентус. На 13-й хвилині Де Лігт замкнув головою якісну подачу Куадрадо з кутового.

Ювентус не втримав перемогу над Торіно – Белотті в останньому дербі підвищив шанси Аталанти на Лігу чемпіонів

По перерві підопічні Аллегрі відверто скинули оберти (попереду ще матч ЛЧ проти Вільяреала), за що й поплатились в середині другого тайму. Брекало знайшов місце для прострілу з лівого флангу, а Белотті без жодного спротиву відправив м'яч у ворота – 1:1. Ювентус зробив подарунок Аталанті Руслана Маліновського, яка має на два матчі менше і вже в цьому турі може наздогнати туринців.