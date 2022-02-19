Подарунок для Маліновського і Ко у відеоогляді дербі Ювентус – Торіно – 1:1
Ювентус і Торіно поділили очки в 26 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Торіно мав кілька хороших можливостей для гола, але рахунок у дербі відкрив Ювентус. На 13-й хвилині Де Лігт замкнув головою якісну подачу Куадрадо з кутового.
Ювентус не втримав перемогу над Торіно – Белотті в останньому дербі підвищив шанси Аталанти на Лігу чемпіонів
По перерві підопічні Аллегрі відверто скинули оберти (попереду ще матч ЛЧ проти Вільяреала), за що й поплатились в середині другого тайму. Брекало знайшов місце для прострілу з лівого флангу, а Белотті без жодного спротиву відправив м'яч у ворота – 1:1. Ювентус зробив подарунок Аталанті Руслана Маліновського, яка має на два матчі менше і вже в цьому турі може наздогнати туринців.