Вчора 28-річному нідерландцю зробили операцію після виявлення пухлини в яєчках.

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"Операція зроблена і склалася добре. Дякую всім за теплі та бадьорі слова. Почуваюся благословенним і привілейованим, і все завдяки вам! Особлива подяка Герті та команді медиків за допомогу", – написав Боетіюс в Instagram.

Нагадаємо, нападник лише цього літа переїхав у Берлін з Майнца та встиг провести за новий клуб 6 матчів. Керівництво Герти пообіцяло підтримувати його упродовж всього курсу лікування.

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