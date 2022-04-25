Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін зізнався, що жалкує про повернення донеччан в Україну з Туреччини після зборів.

"Політики, ЗМІ говорили, що війна не почнеться, все буде добре. Я зустрівся з гравцями і тренерами, сказавши, щоб вони не переймались і нумо повертатись до України.

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Через 3 дні, як ми приїхали до України, почалась війна. У це було неможливо повірити. З мого боку це був великий провал – я переконав їх повернутись, особливо легіонерів. Це жахіття.

Я почуваюсь винним, тому що вони слухали мене, вони мені вірили. Так, я можу казати, що ніхто не знав майбутнього, але для мене це поганий епізод у житті", – сказав Палкін в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, нині Шахтар в Європі проводить благодійне турне. Разом з командою лише двоє легіонерів – Манор Соломон та Марлон.

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