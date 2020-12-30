"Почуваюсь, ніби у мене маленький пеніс", – Роббі Вільямс закликав Крооса перейти в Манчестер Юнайтед

Відомий британський співак Роббі Вільямс не приховує свої приятельські стосунки із хавбеком Реала Тоні Кроосом.

"У Мадриді ти виграв все, що можна. Прошу тебе підписати контракт з Манчестер Юнайтед! Думаю, що у нас найкращий чемпіонат в світі – АПЛ.

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Ось чому одна річ сильно мене дратує. Реал змушує мене відчувати себе маленьким, немов у мене маленький пеніс. Футбол – моя релігія, і мені не до вподоби те, що є боги, які перевершують моїх", – цитує Вільямса Marca.

В поточному сезоні Ла Ліги Кроос провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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