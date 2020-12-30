"Почуваюсь, ніби у мене маленький пеніс", – Роббі Вільямс закликав Крооса перейти в Манчестер Юнайтед

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Найгучніші тренерські відставки-2019 – тріумфатор та фіналіст ЛЧ, скандал в Іспанії, провал у Лондоні
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Мойєс очолив Вест Хем – Ярмоленко отримав нового головного тренераАнглія — 29 груд 3753
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Арсенал – Челсі: новий Каріус краде перемогу в Артети, кривдник Динамо вирішує, а Вілліан вкотре найкращий в матчі АПЛАнглія — 29 груд 8523
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