"Почувається спокійним": авторитетне видання Франції розкрило майбутнє росіянина після трансферу Забарного в ПСЖ
Майбутнє російського голкіпера Матвєя Сафонова досі під знаком питання.
Після повернення з відпустки в Краснодарі Матвій Сафонов "виглядає спокійним і впевненим", повідомляє Lequipe.
За інформацією джерела, 26-річний голкіпер, який посідає другий номер у складі ПСЖ під час виїзду на Суперкубок УЄФА, не уявляє себе в іншому клубі, окрім французької столиці. Незважаючи на кілька нещодавніх пропозицій, зокрема від французьких команд, Сафонов відмовився їх розглядати.
Нагадаємо, що відсутність росіянина у ПСЖ називають однією з умов українського захисника Іллі Забарного. Контракт українця з французьким клубом підписано на п’ять років.
