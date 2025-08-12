Після повернення з відпустки в Краснодарі Матвій Сафонов "виглядає спокійним і впевненим", повідомляє Lequipe.

Забарний поїде з ПСЖ на Суперкубок УЄФА – українець зовсім скоро вдягне футболку парижан

За інформацією джерела, 26-річний голкіпер, який посідає другий номер у складі ПСЖ під час виїзду на Суперкубок УЄФА, не уявляє себе в іншому клубі, окрім французької столиці. Незважаючи на кілька нещодавніх пропозицій, зокрема від французьких команд, Сафонов відмовився їх розглядати.

Нагадаємо, що відсутність росіянина у ПСЖ називають однією з умов українського захисника Іллі Забарного. Контракт українця з французьким клубом підписано на п’ять років.

