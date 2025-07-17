– Я хочу подякувати своїм гравцям. Сьогодні вони зіграли дуже добре. Насправді я більше задоволений цією грою, ніж першою. Хотілося б, щоб ми перемогли – насамперед заради нашого менталітету. Бо доставити м’яч до штрафного майданчика – це не так просто у футболі. Ми маємо усвідомити цінність цього. Це те, що нам ще потрібно вдосконалювати.

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– У першому таймі був цікавий момент, коли ви виходили з-під пресингу через Дмитра Різника, через пас. Це ваше завдання для команди чи все залежить від конкретного епізоду?

– Коли в першому таймі суперник почав пресингувати, ми активно використовували воротаря для виходу з-під тиску. Але найнебезпечніше у першій та другій зонах – це імпровізація. Ми цього не приймаємо. Навіть якщо вдалося вийти з-під пресингу успішно, але не за планом – ми однаково це розбираємо на тренуваннях і пояснюємо, що це неправильно.

У першій і другій зонах команда має дотримуватися плану на 100 відсотків. У третій зоні ми дозволяємо більше свободи – поважаємо індивідуальну майстерність гравців. Але в захисній і середній третині – тільки чітко за планом, без імпровізацій.

– Гравці сьогодні мали кілька хороших моментів для взяття воріт, але не реалізували їх. Що потрібно покращити?

– Ми знову пояснимо гравцям, наскільки важливо доводити м’яч до штрафного майданчика. У цьому виді спорту є таке поняття, як цінність володіння м’ячем. Іноді, незалежно від тактики, потрібно розуміти, що коли ти вже в завершальній фазі, потрібно максимально цінувати цей шанс.

– Завтра у команди буде товариська зустріч. Як ви збираєтесь готуватися до першої гри з Бешикташем?

– У плані фізичної готовності ми розглядали цей період як передсезонний. І для нас він завершується завтра. Ми на непоганому рівні фізично. Завтра ті, хто менше грав, проведуть товариський матч. Потім гравці трохи відпочинуть.

Потім ми будемо працювати над тактикою. Розберемо матч, отримаємо зворотний зв’язок і почнемо підготовку до гри з Бешикташем. Усі фізичні показники гравців нас задовольняють, – зазначив головний тренер Шахтаря Арда Туран під час післяматчевої прес-конференції.

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