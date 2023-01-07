"Ми починаємо все з чистого листка. Очевидно, що його поведінка була неправильною. Саме тому Енцо не зіграв у сьогоднішньому матчі. Але я радий повідомити, що завтра він повертається до командних тренувань.

Енцо – гравець Бенфіки. Ми розраховуємо на нього і потребуємо такого футболіста, щоб виграти чемпіонство. Тепер можна знову сконцентруватися на футболі", цитує наставника Бенфіки видання Record.

Рекордний трансфер чемпіона світу близький до зриву – Челсі екстрено підготував нову пропозицію

Енцо без дозволу покинув розташування клубу та полетів святкувати Новий рік у Буенос-Айрес. За інформацією преси, аргентинець всіма способами форсує трансфер в топ-чемпіонат.

Фернандес зацікавив провідні європейські клуби. Головним претендентом на футболіста став Челсі. Бенфіка оцінює зірку в 120 мільйонів євро. На ЧС-2022 його визнали найкращим молодим гравцем.

"Йди нах**": чемпіона світу, оціненого в 120 млн, виганяють з клубу за обурливу поведінку