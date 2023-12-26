Під керівництвом Гвардіоли Манчестер Сіті виграв усі турніри, які тільки міг виграти. У музеї команди не вистачало перемоги на клубному ЧС, але нещодавній вояж до Саудівської Аравії виправив цей недолік. Команда Гвардіоли розбила у фіналі турніру Флуміненсе з рахунком 4:0.

Злива рекордів у відеоогляді фіналу Клубного ЧС Манчестер Сіті – Флуміненсе – 4:0

"Тепер ми підемо в магазин, купимо ще одну книгу і знову почнемо писати. У мене таке відчуття, що роботу виконано. Спочатку я подумав про те, як ми виграли Лігу чемпіонів, але потім у голову закралася думка: "Але ж Суперкубка УЄФА у нас немає, перемоги на клубному чемпіонаті світу у нас немає". Що ж, тепер усе це в нас є.

Проблеми в чемпіонаті Англії? Якщо ти не виграєш – ти ніщо, нуль. Що більше ти перемагаєш, то сильніше чекають твого провалу. Я відчував це з того дня, як ми виграли всі шість трофеїв із Барселоною протягом сезону. Але виграні нами титули – це щось неймовірне.

Проте все нормально. Усе гаразд. Ми спробуємо знову і подивимося, що з цього вийде", – цитує Гвардіолу BBC.

Ман Сіті розгромно виграв перший Клубний ЧС – рекордний гол на 40-й секунді, Гвардіола ризикує втратити третю суперзірку