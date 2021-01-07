Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно вже планує кадрові зміни у складі паризької команди.

Наставник зустрінеться зі спортивним директором ПСЖ Леонардо наступного тижня для визначення трансферної політики.

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За інформацією RMC Sport, парижани не мають змоги витрачати великі суми на трансфери, а тому планують здійснювати обміни з іншими командами або продати деяких своїх гравців. Серед кандидатів на відхід уже фігурує Юліан Дракслер.

До слова, німецький хавбек провів 10 матчів у складі ПСЖ, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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