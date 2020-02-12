Почеттіно зустрічався з представниками Манчестер Юнайтед – фахівець знову хоче працювати в АПЛ

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не гає час, залишаючись без роботи.

Вчора, 11 лютого, аргентинський фахівець відвідав матч Чемпіоншипу між Брентфордом і Лідсом (1:1). Почеттіно увійшов на стадіон в компанії глави відділу зі зв'язків з громадськістю Манчестер Юнайтед Ніла Ештона, який є помічником виконавчого директора команди Еда Вудворда.

Почеттіно очікує на запрошення Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

Екс-наставника Тоттенхема вже неодноразово сватали на посаду головного тренера манкуніанців, і навіть повідомлялося, що керівництво клубу вже провело попередні переговори з аргентинцем.

Сам Маурісіо Почеттіно раніше в коментарі Sky Sports зізнався, що хотів би повернутися до роботи в англійській Прем'єр-лізі: "Якщо чесно, я б із задоволенням попрацював в АПЛ. Це буде складно, знаю. Зараз настав час почекати. Подивимося, що станеться. Якщо ми з сім'єю переїдемо в Європу, будемо сумувати за Англією".

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