Вже завтра, 1 листопада, Челсі в рамках 1/8 фіналу Кубка ліги зіграє з Блекберном. Вболівальників "синіх" цікавило, чи візьму участь у цьому матчі український півзахисник Михайло Мудрик, який видав феєрію з Арсеналом, але раптово не потрапив у заявку на гру з Брентфордом.

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Прес-служба Челсі сьогодні обійшлась розмитим формулюванням щодо українця, який заліковує м'язову травму – "проходить програму реабілітації". Натомість трохи більше конкретики дав наставник лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Можливо, Мудрик буде готовий до матчу з Тоттенхемом", – цитує слова коуча на передматчевій прес-конференції Absolute Chelsea.

Нагадаємо, лондонське дербі між лідером АПЛ і Челсі відбудеться у понеділок, 6 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

До слова, команда Почеттіно після 10-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Англії одинадцятою, набравши 12 очок.

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