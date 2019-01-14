Почеттіно зізнався, чому почувається щасливим після поразки від Манчестер Юнайтед

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від поєдинку 22-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (0:1).

"Тоттенхем зробив усе, щоб перемогти. Можливо, ми домінували, створили велику кількість моментів. Це був чудовий другий тайм, я задоволений ним.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразки

Інколи ти виграєш гру та розчарований, як тоді, коли ми виграли 3:0 на Олд Траффорд. Того дня вони були кращими за нас. Сьогодні результат мав бути іншим, а я щасливий. Це той рівень, на якому ми прагнемо грати. Приймати ризики, грати у футбол – ось наш шлях. Команда була фантастичною, це були найкращі 45 хвилин, які я бачив у виконанні Тоттенхема, відколи очолив команду", – цитує Почеттіно BBC Sport.

Відзначимо, що в неділю Манчестер Юнайтед мінімально здолав Тоттенхем на виїзді завдяки голу Маркуса Решфорда.