За останні три трансферні вікна керівництво Челсі витратило на нових гравців понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що не призвело до моментальних результатів. Власник "синіх" Тодд Бьолі вирішив змінити клубну політику в цьому питанні – тепер у головного тренера команди Маурісіо Почеттіно буде більше впливу при визначенні трансферних цілей. Про це інформує The Independent.

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Повідомляється, що починаючи із зимового трансферного вікна Челсі не стане підписувати нових гравців навмання. Навпаки, клуб зосередиться на точковому посиленні. Згідно з джерелом, останнє слово щодо того чи іншого придбання залишиться за Почеттіно. Таким чином, він де-факто трансформується з головного тренера в менеджера в класичному розумінні цього терміна.

Аргентинський фахівець поставив у пріоритет підписання нового центрфорварда. Зокрема, лондонці цікавляться форвардом Брентфорда Айвеном Тоуні.

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