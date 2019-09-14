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Почеттіно заявив, що Тоттенхем готовий позбутися гравців, які не сконцентровані на виступах за клуб

13:56 109 Читать на русском
Почеттіно заявив, що Тоттенхем готовий позбутися гравців, які не сконцентровані на виступах за клуб
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Керманич "шпор" не збирається церемонитись з футболістами, які розмірковують над зміною місця роботи.

"Думаю, всі погодяться з тим, що навколо Тоттенхема зазвичай поширюється більше чуток, ніж у інших клубів. Через місяць будуть нові чутки, люди занадто багато говорять. Гадаю, настав час для певного позитиву. Віктор Ваньяма в моїх планах. Крістіан Еріксен в моїх планах. У них такі ж можливості, як у інших гравців.

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Коли є лише один гравець, який хоче піти, то це добре, але коли це кілька гравців, які створюють різницю на полі... Проте потрібно залишатися позитивними. Наша мета – перемагати в матчах. Той, хто не зможе сконцентруватися на команді, покине її", – наводить слова Почеттіно Goal.

Нагадаємо, у деяких гравців Тоттенхема залишилося мало часу до закінчення чинних контрактів, і далеко не всі горять бажанням їх продовжувати. Зокрема, хавбек Крістіан Еріксен може стати вільним агентом влітку 2020 року.

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Англія Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Віктор Ваньяма Віктор Ваньяма Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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