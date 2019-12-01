Почеттіно заплатить Тоттенхему кругленьку суму, якщо очолить клуб АПЛ до кінця сезону 2019/20

Тоттенхем перестрахувався на випадок звільнення Маурісіо Почеттіно.

Маурісіо Почеттіно та його тренерський штаб отримали від Тоттенхема близько 20 млн фунтів за дострокове розірвання контракту, повідомляє Sunday Express.

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За інформацією видання, в угоді був прописаний пункт, згідно з яким аргентинський фахівець не може очолити команду з АПЛ до завершення нинішнього сезону, якщо Почеттіно порушить цю домовленість, то буде змушений заплатити колишньому клубу 12,5 млн фунтів.

За чутками, послугах аргентинця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Нагадаємо, новим тренером "шпор" став Жозе Моурінью. Після 14-ти турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 5-й сходинці.

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