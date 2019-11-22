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Почеттіно залишив зворушливе прощальне послання для гравців Тоттенхема

12:51 99 Читать на русском
Почеттіно залишив зворушливе прощальне послання для гравців Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / The Sun

Звільнений з посади головного тренера лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно залишив прощальне послання своїм колишнім підопічним.

"Велике спасибі всім вам! Ми не можемо сказати прощавайте... Ви завжди будете в наших серцях", – написав аргентинський фахівець на тактичній дошці в одному з приміщень на базі клубу. Фотографіями поділився асистент Почеттіно Жезус Перес у твіттері.

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Нагадаємо, Почеттіно був звільнений з Тоттенхема 19-го листопада. Наступного дня на його місце керівництво клубу призначило Жозе Моурінью. За інформацією німецької преси, агент Почеттіно вже провів зустріч з представниками мюнхенської Баварії.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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