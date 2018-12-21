Почеттіно заборонили відповідати на питання про Манчестер Юнайтед – аргентинець кумедно викрутився

Курйозний епізод трапився на одній із прес-конференцій наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Перед однією з прес-конференцій Почеттіно представник прес-служби "шпор" попросив журналістів у залі не задавати питання про Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

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"Ти будеш зіркою прес-конференції", – пожартував Почеттіно на адресу співробітника прес-служби.

Нагадаємо, після звільнення з посади наставника МЮ Жозе Моурінью, саме Почеттіно називають одним з основних кандидатів на заміну португальцю.

До кінця сезону манкуніанців очолив Уле Гуннар Сульшер.

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