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Почеттіно заборонили відповідати на питання про Манчестер Юнайтед – аргентинець кумедно викрутився

07:30 0 Читать на русском
Почеттіно заборонили відповідати на питання про Манчестер Юнайтед – аргентинець кумедно викрутився
Маурісіо Почеттіно / Фото ЕРА

Курйозний епізод трапився на одній із прес-конференцій наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Перед однією з прес-конференцій Почеттіно представник прес-служби "шпор" попросив журналістів у залі не задавати питання про Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед влітку 2019 року

"Ти будеш зіркою прес-конференції", – пожартував Почеттіно на адресу співробітника прес-служби.

Нагадаємо, після звільнення з посади наставника МЮ Жозе Моурінью, саме Почеттіно називають одним з основних кандидатів на заміну португальцю.

До кінця сезону манкуніанців очолив Уле Гуннар Сульшер.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні курйози Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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