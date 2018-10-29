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Почеттіно: Я – К'єлліні серед тренерів

18:48 524 Читать на русском
Почеттіно: Я – К'єлліні серед тренерів
Хосеп Гвардіола та Маурісіо Почеттіно / Фото ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно оцінив головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу перед очною зустріччю в 10-му турі АПЛ.

"Для мене найважливіше те, що Пеп приніс в Англію дуже хорошу енергетику, свій тренерський стиль, свою особистість, адже він багато чого виграв з Барселоною і Баварією, це один з найкращих тренерів в світі.

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Хосеп додає цінності Прем'єр-лізі, престижу, як і Моурінью або інший тренер, який багато чого досягнув у кар'єрі.

Кого можна назвати Мессі серед тренерів? Такого не існує, ми ж не граємо. Потрібно зробити лігу тренерів, щоб з'ясувати, хто є кращим.

З ким би я себе порівняв? Я – К'єлліні серед тренерів", – цитує Почеттіно The Mirror.

Нагадаємо, поєдинок 10-го туру АПЛ Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 29 жовтня, початок о 22:00.

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Тоттенхем - Манчестер Сіті: Понеділок 29 жовтня 2018

Тоттенхем

live 40'
0 : 1
Манчестер Сіті
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