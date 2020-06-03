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Почеттіно вважає, що здійснив революцію в Англії

07:30 257 Читать на русском
Почеттіно вважає, що здійснив революцію в Англії
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно пригадав успішний досвід роботи із Саутгемптоном.

"Футбол в Англії змінився з тим Саутгемптоном зразка 2013-14 років. Немає іншої команди, яка так сильно вплинула б на зміну мислення. В клубі був президент Нікола Кортезе, який дав нам те, що потрібно, щоб створити щось унікальне в англійському футболі. Наша здатність адаптуватися до абсолютно іншого середовища була неймовірною.

Саутгемптон продовжив контракт головного тренера, з яким зазнав найганебнішої поразки в історії, пропустивши 9 голів

Ми знайшли групу гравців, які хотіли вчитися, здобувати досвід, який ми принесли з іспанського футболу. Ми давали якість, щоб грати в інший стиль футболу, тепер він став у Англії звичним. Молоді гравці почали з'являтися, і люди стали довіряти молодим гравцям, зокрема і в збірній Англії", – наводить слова Почеттіно Yahоo Sports.

Нагадаємо, Саутгемптон був першим клубом аргентинського фахівця в Англії. Звідти Почеттіно перебрався в Тоттенхем, де і здобув зірковий статус. 48-річний тренер вже понад шість місяців сидить без роботи після звільненя з лондонського клубу.

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Теги
Англія Саутгемптон Саутгемптон Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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