"Нам дуже прикро, бо Крістофер був у хорошій формі, він важливий гравець для нас. Ви бачили його рівень на полі. Він може грати на різних позиціях, тому його відсутність – велика проблема для нас.

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Але зараз йдеться не про те, щоб занадто багато думати про травму. Треба бути позитивними щодо того, коли він знову буде з нами у майбутньому. Щоб відновився якнайшвидше та якнайкращим чином.

Звісно, ми також працюємо на ринку, бо нам буде не вистачати такого гравця, як Нкунку. Клуб працює над пошуком рішення, можливо, короткострокового, середньострокового, довгострокового, щоб отримати правильний профіль гравця для команди", – цитує Маурісіо Почеттіно видання The Athletic.

Нагадаємо, Нкунку отримав травму на старті контрольної гри проти Борусії Д. Тоді зіркового француза замінив український вінгер Михайло Мудрик.

Варто зазначити, "сині" стартують в новому сезоні АПЛ домашнім матчем проти Ліверпуля у неділю, 13 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 18:30.

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