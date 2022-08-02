"Зараз я спокійний, так склалися обставини. Усе вирішилось досить пізно. Ми узгодили розірвання контракту за день до початку міжсезоння, між 3 та 4 липня. Зрозуміло, що зараз складно щось шукати, тому що всі проекти закриті.

Наразі я адаптуюсь до нових обставин, завжди з прицілом на прогрес і, перш за все, на аналіз всього, що було за останні півтора року в ПСЖ. Досвід має служити прогресу, розвитку, і я впевнений, що цей досвід дуже збагатить нас і допоможе у майбутньому.

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Я гадаю, це було дуже позитивно. Досвід завжди потрібно використовувати та отримувати з нього уроки. Ми розумні істоти, які мають думати саме так. У спортивному аспекті ми виграли Кубок, Суперкубок та чемпіонат за півтора року, але зрозуміло, що проект ПСЖ – це виграти Лігу чемпіонів, а все, що не виграє Лігу чемпіонів, завжди буде вважатися невдалим.

У будь-якому випадку це провал п'ятдесяти років, а не тільки минулого сезону, тому що ПСЖ, особливо в останні 10-11 років, з приходом нових власників, має на меті виграти Лігу чемпіонів. Я думаю, що він і досі збирається цього досягти, тому що ресурси є, але іноді у футболі не можна все спрогнозувати, з'являються фактори, які неможливо контролювати. Проте треба старатися щороку", – сказав Почеттіно в інтерв'ю Infobae.

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