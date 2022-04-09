Форварду нібито навіть пообіцяли капітанську пов'язку у найближчому матчі чемпіонату проти Клермона.

Мбаппе підпише новий контракт з ПСЖ, – журналіст

"Як тренер я хочу лише найкращого для Кіліана та клубу. І найкраще для клубу буде те, що Мбаппе залишається. Це також найкраще для Кіліана, перегвоори тривають. Чи дамо ми йому пов'язку капітана? Кіліан претендує на цю роль, як і всі інші гравці, коли Маркіньйос відсутній", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, влітку чинний контракт Мбаппе з ПСЖ завершується. Форварду пророкували перехід в Реал, однак останнім часом з'являються чутки про шанси французького гранда зберегти свою зірку.

Мессі, Мбаппе і Неймар вперше разом забили в одному матчі за ПСЖ – розгромна перемога на шляху до чемпіонства