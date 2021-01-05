"Маркіньйос і далі буде капітаном. Чи буде він грати в центрі оборони або ж у центрі поля? Ви побачите мої рішення", – цитує Почеттіно L'Equipe.

Рамос жорстко шантажує Реал: У ПСЖ сказали, що збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі

Нагадаємо, 26-річний бразилець захищає кольори ПСЖ з 2013-го. У нинішньому сезоні чемпіонату Франції оборонець провів 9 матчів, в яких відзначився голом.

Після 17-ти турів Ліги 1 ПСЖ розташувався на третій сходинці, відстаючи від Ліона на один заліковий бал. У плей-офф Ліги чемпіонів на парижан очікує зустріч з Барселоною.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом