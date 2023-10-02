Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно залишився без низки гравців через травми і бачить у цьому можливість для Михайла Мудрика. Як інформує The Standard, українець отримає шанс у цілій серії ігор, щоб набрати оптимальну форму.

Легенда Челсі назвав найбільшу помилку клубу, яка призвела до провальних результатів

Повідомляється, що в найближчих матчах Почеттіно планує використовувати українця на позиції лівого вінгера в схемі 4-2-3-1. Мудрик повинен буде зайняти місце на лівому фланзі в одній лінії з Енцо Фернандесом і Коулом Палмером. На позицію дев'ятого номера буде відряджено Рахіма Стерлінга.

"Мудрик унікальний. Це чудова можливість для нього і для нашого тренерського штабу. Міша дуже талановитий гравець, але на нього не можна тиснути. Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися і більш активно брати участь у кожній ситуації, не тільки на полі, а й за його межами. Він докладає величезних зусиль, щоб інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати як команда", – зазначив наставник "синіх".

У понеділок, 2 жовтня Челсі зіграє на виїзді з Фулхемом у матчі 7 туру АПЛ. Початок зустрічі – о 22:00.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги