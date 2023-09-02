"Чи може міжнародна пауза бути корисною? Звичайно, оскільки повернуться травмовані гравці. І ми зможемо бути більш конкурентоспроможними.

Мудрик повернувся і став найгіршим, Челсі знову провалився – екс-зірка МЮ завдав Почеттіно другої поразки в АПЛ

Я думаю, що проти Ноттінгема ми створювали моменти, ми домінували в грі, але ми не були достатньо ефективними в останній третині. Повинні забивати, якщо хочемо вигравати. Ми припустилися помилок і отримали гол у свої ворота.

Статистика відображає, що заслуговували на більше, ніж отримали. Має бути ще більше ударів по воротах. Нам просто не пощастило, тому я вважаю, що ми мали перемагати Вест Хем і сьогодні Ноттінгем. Немає розчарування, але відчуваєш розпач від того, що в цьому процесі потрібна ще й удача", – цитує наставника "синіх" Football London.

Нагадаємо, Челсі виграв лише одну гру в чотирьох турах АПЛ. Наразі команда українця Михайла Мудрика посідає 11 сходинку, маючи у своєму активі лише 4 очки.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було